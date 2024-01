Cold Case aus Dortmund gelöst

Der mutmaßliche Mörder konnte am Montag (15.1.) in Dortmund festgenommen werden. Der heute 60-Jährige soll im Februar 1991 bei einem Einbruch eine 28-Jährige erstochen haben. Spuren am Tatort gab es damals kaum, allerdings konnte dem Mann nach Medienberichten mit neuen Methoden jetzt eine DNA-Spur zugeordnet werden. Noch sind nicht alle offenen Fragen geklärt, heißt es von der Polizei. Sie wird den Fall heute Abend (17.1.) ausführlich in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" vorstellen.