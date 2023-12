Clankriminalität: Steroide und Pyrotechnik bei Hausdurchsuchungen gefunden

Mit Unterstützung von Spezialeinheiten hat die Polizei heute (22.12.) morgen drei Wohnungen in Gelsenkirchen und Duisburg durchsucht. Der Grund: Seit August liefen Ermittlungsverfahrens wegen des Verdachts auf Geiselnahme und gefährliche Körperverletzung, teilt die Polizei mit. Die Einsatzkräfte mussten sich teilweise gewaltsam Zutritt verschaffen. Ein 39-jähriger Deutsch-Libanese wurde dabei leicht verletzt, heißt es. In einer Wohnung in Gelsenkirchen wurden Pyrotechnik und mutmaßliche Steroide sichergestellt. Als nächstes wertet die Polizei jetzt die Beweismittel aus.