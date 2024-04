Challenge für mehr Bewegung geht an den Start

Bislang haben sich mehr als 1.000 Wanderinnen und Wanderer angemeldet. Weitere Anmeldungen sind noch bis Morgen möglich. Wer mag, kann acht oder 19 Kilometer wandern. Beide Routen führen entlang der Ruhr. Mit jedem Start wird Geld gesammelt, um Kinder und Jugendliche in Mülheim in Bewegung zu bringen, heißt es. In diesem Jahr werden auch Mitglieder aus Vereinen und Projekten mitlaufen, die von der Challenge gefördert worden sind. Dazu zählen die Fußballerinnen aus den Mädchenmannschaften des Dümptener TV 1885 oder das Familiennetzwerk Heißen.