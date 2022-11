CBE sucht neue Ehrenamtler

Dafür werden zukünftige Ehrenamtler gesucht. Denkbar wäre z.B. die Einrichtung von Spiele- und Hobbygruppen oder Computercafés. Auch in den umliegenden Einrichtungen, wie z.B. Kindergärten können Ehrenamtliche selbst Angebote gestalten oder bei schon bestehenden Aktivitäten mithelfen, heißt es. Treffpunkt ist im Quartierspunkt an der Oberheidstraße 136. Die Termine sind am 18.11., 02.12. und 16.12. jeweils von 10 bis 13 Uhr. Mehr Infos gibt es hier.