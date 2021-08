BVB-Stadion auf Platz 1

Der Signal Iduna Park hatte im Schnitt mit 4,7 Sternen die besten Bewertungen und steht somit an erster Stelle. Gefolgt vom Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden. In Dortmund schätzten die Fußballfans vor allem die Stadion-Tour, die gute Anbindung, die „gelbe Wand“ und das freundliche Personal.

Gelsenkirchen: Platz 13/ Bochum: Platz 31

Die Veltins-Arena auf Schalke kam auf Platz 13 von insgesamt 66 Plätzen. Das Vonovia Ruhrstadion des VFL Bochum schaffte es nur ins Mittelfeld auf Platz 31. Untersucht wurden alle Stadien der ersten, zweiten und dritten Profi-Liga im Herrenfußball und die Bundesliga-Stadien der Frauen. Zur Studie geht es hier: https://www.testberichte.de/tb/stadion-ranking-2021.html