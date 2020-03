Busse öffnen Türen nur noch hinten

Für die Fahrgäste bedeutet das auch, dass sie beim Fahrer keine Tickets mehr kaufen können. Das müssen sie an den Automaten, in den Kundencentern oder per Handy-App machen. Die Pflicht, nur mit gültigem Fahrschein zu fahren, ist nicht aufgehoben, heißt es. Auch benachbarte Unternehmen, wie die STOAG und die DVG beteiligen sich an der Maßnahme. Ziel und Zweck sei, den Öffentlichen Verkehr auch in der Corona-Krise am Laufen zu halten.

Hier gibt es alle aktuellen Infos zum Coronavirus.