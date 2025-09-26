Navigation

Bus- und Bahnfahren wird teurer

Veröffentlicht: Freitag, 26.09.2025 08:44

Der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) hat angekündigt, die Ticketpreise Anfang nächsten Jahres anzuheben. Zum Jahresbeginn steigen die Preise im Schnitt um knapp 5 Prozent. Ein Einzelticket der Preisstufe A kostet dann 3,80 Euro – 20 Cent mehr als bisher. Gleichzeitig verspricht der VRR ein einfacheres Tarifsystem für alle, die kein Deutschlandticket nutzen.

© Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Die Tarifgebiete werden neu geordnet: Große Städte wie Essen und Duisburg bilden künftig jeweils ein einziges Tarifgebiet. Bislang waren dort je nach Ziel unterschiedliche Tickets nötig.

