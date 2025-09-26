Bus- und Bahnfahren wird teurer

Der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) hat angekündigt, die Ticketpreise Anfang nächsten Jahres anzuheben. Zum Jahresbeginn steigen die Preise im Schnitt um knapp 5 Prozent. Ein Einzelticket der Preisstufe A kostet dann 3,80 Euro – 20 Cent mehr als bisher. Gleichzeitig verspricht der VRR ein einfacheres Tarifsystem für alle, die kein Deutschlandticket nutzen.

© Socrates Tassos / FUNKE Foto Services