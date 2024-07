Bundespolizei: Falscher Bahn-Kontrolleur fliegt auf

Passiert ist das in der Nacht auf Dienstag (9.7.). Die Bundespolizei nahm den Mann in Dortmund fest. Bei ihm fand sie u.a. Teile von Uniformen, Fahrausweis-Lesegerät, Quittungsbücher und Unterlagen der Bahn sowie von Flix-Train. Laut Polizei ist der 29-Jährige in der Vergangenheit schon mehrfach wegen ähnlicher Delikte aufgefallen. Er soll sich auch mit einem nachgemachten Schlüssel Zugang zu Führerständen und Sicherheitsbereichen verschafft haben. Er soll dort auch Signale betätigt haben. Die Bundespolizei zeigt den Oberhausener jetzt wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr, Hausfriedensbruch, Betrugs und Unterschlagung an.