Bürgerstiftung zeichnet Musical-Produktion aus

Gewinner in der Kategorie "Soziales Engagement" wurde das Musicalprojekt der Gesamtschule Saarn. Hier waren 120 Schülerinnen und Schüler in dem Musical "Sister Act" aktiv. Überzeugt hat die Bürgerstiftung vor allem die Dimension des Projekts. Die Beständigkeit, die die Teilnahme von den einzelnen Schülern verlangt, verlange eine hohe soziale Kompetenz, heißt es. In der Kategorie "Geisteswissenschaften" ging der Preis an die Karl-Ziegler-Schule und in der Kategorie "Naturwissenschaften" an das Gymnasium Broich. Die Preise sind mit jeweils 3.000 Euro dotiert. Die Verleihung der Auszeichnung in der Kategorie „Zivilcourage“ ist zum ersten Mal ausgefallen. Trotz intensiver Suche habe man kein Ereignis gefunden, in dem ein Jugendlicher in einer brenzligen Situation Zivilcourage zeigen musste, heißt es.