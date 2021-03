Bürgeragentur vorübergehend geschlossen

Wer ein Anliegen hat, kann die Bürgeragentur aktuell nur per Mail unter buergeragentur@muelheim-ruhr.de oder telefonisch unter 0208 / 455 - 1644 zu den normalen Öffnungszeiten erreichen. In der Bürgeragentur können wir Mülheimer Anregungen und Kritik loswerden. Dinge, die uns aufgefallen sind, die uns geärgert haben oder die wir für verbesserungswürdig halten. Die Bürgeragentur geht den Meldungen nach und benachrichtigt so schnell wie möglich den Hinweisgeber.