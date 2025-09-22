Navigation

Brennende Sauna gelöscht

Veröffentlicht: Montag, 22.09.2025 10:54

Die Feuerwehr musste am Abend in die Sandstraße ausrücken. In einem dort ansässigen Saunabetrieb war ein Feuer ausgebrochen, hat ein Sprecher mitgeteilt. Demnach war die Feuerwehr-Leitstelle gegen 21:20 Uhr über Brandgeruch informiert worden.

© Feuerwehr Mülheim

Vor Ort stellte sich heraus, dass sich das Feuer auf das Innere einer Sauna beschränkte. Der Brand konnte schnell gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Der Einsatz in der Sandstraße hat rund 50 Minuten gedauert. Die Ermittlungen zur Brandurasche laufen aktuell noch. 

