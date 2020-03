Brauhaus am Centro vorübergehend geschlossen

Am Freitagabend soll das Brauhaus zumindest teilweise wieder aufmachen - in der oberen Etage. Das Lokal gehört zu den ersten und größten Restaurants am Centro. Es befindet sich nicht direkt an der Gastromeile, sondern gegenüber, in der Nähe des Eingangs zum ehemaligen Centro-Park. Ambiente und Speisen erinnern an die Oberhausener Bergbauzeit. Es wird eigenes Bier gebraut. Im Inneren finden 550 Gäste Platz.