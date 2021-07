Brandstifter kommt in die Psychiatrie

Ein 33-jähriger Mülheim muss wegen vorsätzlicher Brandstiftung in einem besonders schweren Fall unbefristet in die geschlossene Psychiatrie. Das hat das Landgericht Duisburg entschieden. Der Mann hatte im Januar seine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Eltern Straße in Speldorf in Brand gesteckt.

