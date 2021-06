Brandschutzhelfer reagierten vorbildlich

Im Bereich einer Bäckerei war ein Müllbehälter in Flammen aufgegangen. Als die Retter eintrafen hatten Brandschutzhelfer das Gebäude schon geräumt. Alle Kunden waren an den ausgewiesenen Sammelplätzen. Die Feuerwehr konnte schnell löschen und das Gebäude lüften. Nach einer Stunde konnten Kunden und Mitarbeiter wieder in den Markt zurückkehren. Die Polizei ermittelt jetzt, wie das Feuer ausgebrochen ist.