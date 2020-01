Brand in Dümpten

In Dümpten hat es heute Nacht ein schweres Feuer gegeben. In der Straße "Denkhauser Höfe" war gegen 22 Uhr 45 ein Brand ausgebrochen. Aus einem Imbiss schlugen Flammen. Die Feuerwehr rückte mit zwei Löschzügen an.

© Feuerwehr Mülheim