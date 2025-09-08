Navigation

BR Düsseldorf: Disziplinarverfahren eingeleitet

Veröffentlicht: Montag, 08.09.2025 11:01

Die Bezirksregierung Düsseldorf hat ein Disziplinarverfahren gegen die dauerkranke Lehrerin aus Duisburg eröffnet. Sie ist seit 16 Jahren krankgeschrieben, ohne dass sie sich, wie sonst üblich, bei einem Amtsarzt vorstellen musste.

Der Skandal wirkt sich auch auf die internen Abläufe in der Bezirksregierung aus, die für den Vorgang verantwortlich ist. Wie mehrere Medien berichten, ist auch gegen die Person ein Verfahren eröffnet worden, die die Überprüfung durch den Amtsarzt hätte einleiten müssen. Ans Tageslicht gekommen war der Fall, als eine neue Sachbearbeiterin die Unterlagen in die Hände bekam. Sie ordnete an, dass sich die Duisburger Lehrerin beim Amtsarzt vorstellen muss. Dagegen wehrte sich die Frau juristisch – der Skandal wurde öffentlich. Üblicherweise erfolgt bei fortlaufenden Krankschreibungen von Beamten eine Begutachtung nach wenigen Monaten. Wird festgestellt, dass der Beamte nicht mehr dienstfähig ist, wird er in den einstweiligen Ruhestand versetzt und bezieht ein Ruhegehalt.

