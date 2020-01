Bombendrohung am Schulzentrum Saarn

Gefunden haben wir nichts, heißt es von der Polizei. Sie hat ihren Einsatz mittlerweile beendet. Die Kriminalpolizei ermittelt jetzt in dem Fall. Die Schüler müssen nicht zurück in den Unterricht. Sie wurden nach Hause geschickt. Schon vor zehn Tagen hatte es am Schulzentrum eine ähnliche Drohung gegeben. Eine Bombe war auch da nicht gefunden worden.