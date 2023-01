Böllerwurf - Polizei veröffentlich Bilder vom Tatverdächtigen

In der Silvesternacht hat ein Mann in Essen-Kray gezielt einen Böller in die Richtung von Einsatzkräfte geworfen. Der Polizei wurde anonym ein Video zugeschickt - darin ist der Mann zu sehen.





© Heiko Kverling - Fotolia