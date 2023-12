Böllerverkauf startet dieses Jahr früher als gewohnt

Vor allem die Discounter haben viele Paletten Ware geordert. Laut Branchenexperten sind die Preise in diesem Jahr für Feuerwerk teilweise stark gestiegen. Der Verkauf beginnt in diesem Jahr einen Tag früher als gewohnt, da Silvester auf einen Sonntag fällt und der Verkauf wie gewohnt an drei Werktagen erlaubt werden soll. Gezündet dürfen Raketen und Böller der Kategorie 2 allerdings nur direkt um den Jahreswechsel herum. Seit einer Überarbeitung des Sprengstoffgesetzes vor 14 Jahren gilt, dass Feuerwerk nicht in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen sowie Reet- und Fachwerkhäusern abgebrannt werden darf. In Städten wie Köln, Düsseldorf, Münster oder Bochum gibt es zusätzlich in ausgewiesenen Bereichen Verbotszonen.