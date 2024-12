MEG verschiebt Leerung der Mülltonnen

So wird die Leerung der Tonnen vom 23. Dezember schon auf Samstag, den 21. Dezember vorgezogen. Die Dienstagsleerung läuft am Montag, den 23. Dezember. Die Mittwochsleerung wird auf Heiligabend vorgezogen. Nach den Feiertagen wird dann laut MEG der Rest nachgeholt. Die Tonnen, die üblicherweise am Donnerstag dran sind, werden am Freitag, den 27. Dezember geleert, die Freitagsleerung wird auf Samstag, den 28. Dezember verschoben.





In der Silvesterwoche läuft es aus Anwohnersicht entspannter ab. Montag und Dienstag bleibt alles wie gewohnt. Die Mittwochsleerung findet am Donnerstag, die Donnerstagleerung am Freitag und die Freitagsleerung am Samstag statt. Der Wertstoffhof öffnet auch direkt am ersten Samstag des neuen Jahres von 9 bis 14 Uhr.