Blut wird historisch knapp

In den Krankenhäusern in Mülheim und der Region droht eine bisher nie da gewesene Knappheit an Blutkonserven. Das sagt der DRK-Blutspendedienst West. Demnach sind in den kommenden Wochen weniger als 50 Prozent der zur Verfügung stehenden Blutspendetermine belegt. In guten Zeiten liegt die Quote bei 80 Prozent, sagt ein Sprecher.

© Lars Heidrich/ FUNKE Foto Services