Blumen für getötete Polizisten

Er berichtete, dass er selbst in seinem Leben grundsätzlich positive Erfahrungen mit der Polizei gemacht habe, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Er wolle mit den Blumen zum Ausdruck bringen, dass derartige Taten in keinster Weise durch die Bevölkerung akzeptiert werden und die Menschen mit der Polizei trauern. Die Beamten zeigten sich dankbar für die Anteilnahme und die Geste der Solidarität. Der Blumenstrauß steht jetzt in der Küche der Wache, wo ihn alle Kollegen sehen können. Gestern waren zwei junge Polizeibeamte bei einer Verkehrskontrolle erschossen worden. Zwei Verdächtige sitzen in Untersuchungshaft. Neben Rheinland-Pfalz hat auch Nordrhein-Westfalen als Zeichen der Trauer bis zur Beisetzung der beiden Polizisten Trauerflor an den Streifenwagen angeordnet.