Blitzer-Anhänger steht auf der Mendener Brücke

Der neue Blitzer-Anhänger der Stadt steht aktuell auf der Mendener Brücke in Saarn (Stand 17.2., 11.20 Uhr). Er geht gerade das erste Mal ganz offiziell in Betrieb. Die Stadt hatte angekündigt, dass sie ihn zum Start genau dort, auf der zweispurigen Strecke je Richtung, aufstellen wird. In dem Bereich gilt Tempo 50.

© Stadt Mülheim