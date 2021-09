Blick in die Vergangenheit

Die Camera Obscura feiert in diesem und dem kommenden Monat ein Doppeljubiläum. Heute vor 15 Jahren eröffnete das Museum zur Vorgeschichte des Films. Am 15. Oktober vor 30 Jahren wurde die Optik in den Kessel des früheren Wasserturms eingebaut.

© Michael Dahlke / FUNKE Foto Services