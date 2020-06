Bislang kaum Nester von Eichenprozessionsspinnern

Der Eichenprozessionsspinner macht in Mülheim aktuell noch keine großen Probleme. In den letzten zwei Wochen sind uns gerade mal sechs Nester gemeldet worden, heißt es vom Grünflächenamt. Unter anderem an der Gustav-Heinemann-Schule, am Broicher Waldweg und in der Saarner Aue.

© Radio Emscher Lippe