Bis zu 1.000 Klimaaktivisten erwartet

Sie alle wollen sich für den Erhalt des Sterkrader Waldes einsetzen. Dort sollen rund 5.000 Bäume gefällt werden, um das Autobahnkreuz Oberhausen ausbauen zu können. Fridays For Future positioniert sich klar dagegen, fordert außerdem die Verkehrswende und den Stopp solcher Ausbauprojekte. Der ÖPNV und sichere Radwege müssen stattdessen vom Staat gefördert werden, heißt es von den Klimaaktivisten. Das Problem voller Autobahnen liege nicht an zu kleinen Straßen, sondern an zu viel Individualverkehr. Ein bekanntes Gesicht von Fridays For Future Deutschland wird heute beim NRW-Zentralstreik in Oberhausen mit dabei sein: Klimaaktivisten Luisa Neubauer. Sie unterstützt die Demo und wird auch als Rednerin auftreten. Beginn der Aktion ist um 16 Uhr am Kleinen Markt in Oberhausen-Sterkrade. Nach einer Auftaktveranstaltung wird es eine Runddemo und eine Abschlussveranstaltung geben.