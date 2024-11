Bilanz: Mülheim ringt um Ausbildungsstellen

Arbeitsagentur, Jobcenter, Kreishandwerkerschaft und Unternehmerverband haben jetzt gemeinsam Resümee gezogen. Demnach haben sich bis Ende September 984 Jugendliche und junge Erwachsene gemeldet, um bei der Suche nach einem passenden Platz unterstützt zu werden. Das waren 105 Jugendliche weniger als im letzten Jahr. Zu dem Zeitpunkt galten noch 81 Bewerber als nicht versorgt, 10 mehr als vor einem Jahr. Die Mülheimer Arbeitsagentur hat 1.054 Ausbildungsstellen bearbeitet, 153 weniger als im Vorjahr. Von diesen waren Ende September noch 111 unbesetzt - 127 weniger als im Vorjahr. Die meisten freien Stellen gab es in diesem Jahr in den Bereichen Verkauf, Einzelhandel und Medizinische Fachangestellte. Auch jetzt gibt es noch viele Chancen auf dem Ausbildungsmarkt, heißt es. Bis in den Februar hinein sei es möglich, in die Berufsausbildung zu starten. Hier geht es zur Terminvereinbarung.