Biergarten stößt auf Gegenwehr

Die SPD hatte einen Pop-Up-Biergarten vor dem Rathaus vorgeschlagen, um damit die Innenstadt in den Sommermonaten zu beleben. In anderen Städten gebe es ähnliche Initiativen, die erfolgreich sind und gut angenommen werden, heißt es. In Zeiten von Corona habe Außengastronomie generell an Zuspruch gewonnen, argumentiert die SPD.