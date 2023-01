Bewerbungsverfahren für neue Schöffen beginnt

Für den Erwachsenenbereich werden 60 Leute gesucht, die am Amtsgericht und Landgericht als Volksvertreter an Verhandlungen teilnehmen, für Jugendstrafsachen werden 33 Kandidaten gesucht. Wer Interesse hat, muss in Mülheim mit Hauptwohnsitz gemeldet und am 1. Januar 2024 zwischen 25 und 65 bzw. 69 Jahre alt sein. Auch die deutsche Staatsangehörigkeit ist Voraussetzung. Wer zu einer Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt wurde oder gegen wen ein Ermittlungsverfahren wegen einer schweren Straftat schwebt, ist von der Wahl ausgeschlossen. Schöffinnen und Schöffen sollten über soziale Kompetenz verfügen. Erwartet werden Lebenserfahrung und Menschenkenntnis. Im Gericht sind sie mit den Berufsrichtern gleichberechtigt. Gegen ihre Stimmen kann niemand verurteilt werden. Außerdem haben sie in Hauptverhandlungen Fragerecht.





Interessierte für das Schöffenamt können das Bewerbungsformular hier herunterladen. Die Amtsperiode läuft bis Ende 2028.