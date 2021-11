Bewerbungen noch bis 19. November

In Mülheim wird dieses Jahr zum dritten Mal der Heimatpreis verliehen. Die drei Gewinner bekommen insgesamt 15.000 Euro Preisgeld. Unter dem Motto "Zukunft Mülheim an der Ruhr: Wir fördern, was Menschen verbindet!" können sich Einzelpersonen, Gruppen, Vereine, Verbände oder Unternehmen mit ehrenamtlichen Projekten für den Heimatpreis bewerben.

© Alexander Rochau - fotolia