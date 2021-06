Bewerber für Jugend-Landtag gesucht

An dem Wochenende soll in Düsseldorf der dreitägige Jugend-Landtag stattfinden. Diskutiert werden aktuelle Themen in unterschiedlichen Sitzungen, um die parlamentarischen Abläufe möglichst realitätsnah durchzuspielen. Das ist wirklich Politik zum Anfassen, sagt Kutschaty. Drei Tage erlebt man, wie die Meinungsbildung in Parlamenten abläuft.

An dem Oktober-Wochenende werden 199 junge Menschen in die Rolle eines Parlamentsmitglieds schlüpfen und Ausschüsse, Fraktionssitzung sowie Plenarberatung aktiv gestalten und den parlamentarischen Arbeitsalltag kennenlernen. Die Beschlüsse der „Jugend-Landtagsabgeordneten“ werden anschließend den Abgeordneten des „wirklichen“ Landtags vorgelegt.

Bewerbungen noch bis zum 25. Juni

Wer dabei sein möchte, in Mülheim oder Essen wohnt und zwischen 16 und 20 Jahren alt ist, kann sich noch bis zum 25. Juni bewerben. Wichtig sind Name, Adresse, Telefonnummer, Alter, die Angabe, ob man noch zur Schule geht, schon studiert, in einer Ausbildung oder berufstätig ist. Außerdem sollten die Bewerber in einem Satz begründen, warum sie beim Jugend-Landtag mitmachen möchten. Sämtliche Kosten inklusive Übernachtung übernimmt der Landtag. Die Durchführung steht unter Vorbehalt der weiteren Entwicklung der Pandemie und der im Oktober geltenden Corona-Vorgaben.

Bewerbungen gehen an: thomas.kutschaty@landtag.nrw.de