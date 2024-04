Bewaffneter Raub auf Tankstelle an Stadtgrenze

Sie bedrohten an der Tankstelle auf der Frintroper Straße die Kassiererin mit einer Schusswaffe und forderten Bargeld. Nachdem die Mitarbeiterin die Geldkassette aus der Kasse ausgehändigt hatte, drängte einer der Täter sie in die Büroräume und forderte sie auf, den Safe zu öffnen. Als die Kassiererin versicherte, dass sie das nicht könne, flüchteten die Täter in einem silbernen Auto. Die Tatverdächtigen sollen zwei junge Männer zwischen 20 und 25 Jahren sein. Sie waren mit Tüchern maskiert und trugen Kapuzenpullis. Der Täter mit der Schusswaffe hatte eine schwarze Brille auf, der andere ein Basecap auf dem Kopf. Dieser soll eine auffällig spitze Nase haben. Wer am Gründonnerstag Nachmittag im Bereich Frintroper Straße zwischen der Oberhauser Straße und der Unterstraße etwas Verdächtiges gesehen hat, meldet sich bitte bei der Essener/Mülheimer Polizei unter hinweise.essen@polizei.nrw.de oder unter 0201829-0.