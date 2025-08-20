Betrug: Erneut falsche Sparkassenmitarbeiter aktiv

Das sagt der Sprecher der Sparkasse Mülheim. Die Masche ist einfach und immer die Gleiche: Die Betrüger rufen an, berichten von falschen Abbuchungen auf dem Konto und verlangen die PIN, um den angeblichen Fehler zu korrigieren. Später klingeln die Betrüger auch noch an der Haustür und versuchen, an die Girokarte zu kommen, heißt es. Die Sparkasse appelliert dringend an die Angehörigen: Ältere Menschen sollen bitte darauf aufmerksam gemacht werden, dass sie keinesfalls PIN und / oder Karte an Fremde herausgeben. Zuletzt hatte es im Juni eine größere Betrugswelle bei uns in der Stadt gegeben, bei der sich Betrüger als Mitarbeiter der Sparkasse Mülheim ausgegeben hatten.