Betrüger locken mit angeblicher Rückzahlung

Für die Auszahlung müsse ein Foto der Vorder- und Rückseite des Personalausweises übermittelt werden. Eine "echte" Behörde fordert niemals dazu auf, sensible Daten unverschlüsselt per E-Mail zu übermitteln, warnen die Mülheimer Verbraucherschützer. Mit den Daten auf Personalausweisen können Betrüger die Identitäten ihrer Opfer klauen und in deren Namen zum Beispiel online shoppen gehen. Wer so eine Betrugsmail bekommt, sollte diese in den Spam-Ordner verschieben. Wer den Betrügern bereits Daten übermittelt hat, muss damit rechnen, dass diese von den Betrügern missbraucht werden. Wem das passiert, sollte schnell Anzeige der Polizei erstatten.