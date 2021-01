Besucheransturm auf Wälder

Gegenüber der Zeit vor Corona sind aktuell unter der Woche doppelt so viele Besucher in den Wäldern unterwegs. Am Wochenende sind es sogar viermal so viele. Weil die Wälder weitläufig sind, ist das kein Problem. Aber auf den Parkplätzen kann es eng werden. Deswegen appelliert der RVR an Besucher, Mindestabstände einzuhalten und bitte den eigenen Müll wieder mitzunehmen.