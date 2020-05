Besuche in Pflegeheimen ab Sonntag erlaubt

"Diese Maßnahmen waren angesichts der besonders schutzbedürftigen Personengruppe der pflegebedürftigen und behinderten Menschen nötig", heißt es vom Land. Ein weiteres Ziel: Corona-Infektionsketten unterbrechen und verfolgen. Auch in Mülheim können Seniorenheime ab Sonntag nun wieder Besuche erlauben. Sie müssen allerdings zahlreiche Auflagen erfüllen und Voraussetzungen schaffen. Voraussichtlich werden deshalb nicht direkt am Sonntag gleich in allen Heimen Besucher zugelassen.

Lange Liste an Schutzmaßnahmen für die Risikogruppe