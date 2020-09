Beste Schule Deutschlands im Ruhrgebiet?

Unter den 15 Finalisten sind das Willy Brandt Berufskolleg aus Duisburg und das Gymnasium Essen Nord-Ost in Altenessen. Die Online-Peisverleihung ist am 23. September. Der Wettbewerb kürt die beste Schule Deutschlands und ist der hochdotierteste Preis, den eine Schule in der Bundesrepublik gewinnen kann. Bewertet werden 6 Qualitätsbereiche nach verschiedenen Kriterien. Darunter zum Beispiel Leistung, Umgang mit Vielfalt, Schulklima und Verantwortung. Das Essener Gymnasium stand schon 2017 im Finale, bekam da aber nur einen Trostpreis von 5.000 Euro.