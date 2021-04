Bessere Schnelltests am Flughafen

Antigenschnelltests reagieren unter anderem darauf, ob und wie viele krankmachende Viren sich im Körper befinden. Wenn wir Corona also schon früher erkennen können, weil andere Tests erst bei einer viel höheren Viruslast ein positives Ergebnis anzeigen, gewinnen wir einen Zeitvorsprung in der Pandemiebekämpfung, sagt das Deutsche Rote Kreuz. Am Flughafen Essen/Mülheim lassen sich an jedem Testtag rund 1.400 Personen testen. Dafür können sie im Auto sitzen bleiben. Das Testzentrum ist ein Drive-In. Wer sich testen lassen möchte, muss vorher online einen Termin ausmachen.

https://www.drivein-testzentrum.de/essen-muelheim/