besserbereit: Ruhrgebietsstädte starten Kampagne

Unter dem Motto #besserbereit möchten sie bezwecken, dass sich die Menschen bei Energienotlagen und drohenden Krisen zu helfen wissen. Zentral ist dabei, dass die Menschen im Ruhrgebiet wissen, wie sie mit einer Krisensituation umgehen können. Auf der Webseite besserbereit.ruhr gibt es Infos über die Maßnahmen zum Energiesparen der einzelnen Städte sowie Praxistipps und Checklisten.

Ein Artikel informiert zum Beispiel darüber, welche Medikamente die Leute - gerade im Herbst und Winter - immer zu Hause haben sollten. Mit einem anderen Artikel können sie sich auf den Umgang mit Stromausfällen vorbereiten. Kerzen sollten dabei zum Beispiel in feuerfesten Behältern aufgestellt werden. Und auch Bargeld sollte immer griffbereit sein, denn bei einem Stromausfall funktionieren auch keine Geldautomaten mehr. Die Menschen können dort auch erfahren, wie es um die Gasversorgung in der eigenen Stadt steht. Es geht also darum, sich insgesamt besser vorbereitet zu fühlen, falls es zu einer solchen Krisensituation kommt.

In den nächsten Tagen und Wochen wird es die Infos auch noch auf Türkisch, Arabisch, Englisch, Russisch und in leichter Sprache geben.