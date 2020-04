Besonders wenige Corona-Kranke in Mülheim

Mülheim hat fast die wenigsten Corona-Kranken in ganz NRW - bezogen auf die Einwohnerzahl. In Mülheim sind es pro 100.000 Einwohner nur 99 Corona-Kranke. Das ist der zweitniedrigste Wert in ganz NRW. Aktuell sind in Mülheim 44 Menschen mit dem Coronavirus infiziert.

© angellodeco/Shutterstock.com