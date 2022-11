Besondere Leistungen bei IHK-Abschluss gewürdigt

Mit der Würdigung will die Stiftung besondere Leistungen bei den Abschlussprüfungen belohnen. Jeder Preisträger bekommt 500 Euro. Der Preis wird heute schon zum 33. Mal verliehen. In diesem Jahr geht die Auszeichnung an Industriekaufleute, Industriemechaniker, Kaufleute im Büromanagement sowie im Groß- und Außenhandelsmanagement und Zerspanungsmechaniker. Auch die Ausbildungsleiter sind zur Ehrung eingeladen. Sie läuft ab 17 Uhr in den Schauenburg-Räumen in der Weseler Straße.