Bergungsspezialisten aus dem Revier in der Türkei

Hilfe aus dem Ruhrgebiet ist in der Katastrophenregion in der Türkei angekommen. Ein Team der Hilfsorganisation I.S.A.R. Germany aus Duisburg und des Bundesverbandes Rettungshunde ist heute am frühen Morgen in der Türkei gelandet.

© ISAR Germany - International Search and Rescue