Benefiz-Kunstversteigerung für den Wünschewagen

In Saarn wurden in den letzten Wochen Bilder zum Thema "letzte Wünsche" ausgestellt. Teilweise von Schülern aus Mülheim, teilweise von bekannten Künstlern. Diese Bilder werden heute (25.05.) von der Ruhrgalerie in Mülheim versteigert. Der Erlös wird dem ASB-Wünschewagen gespendet. Los geht es um 15 Uhr.

Über den Wünschewagen: Er begleitet totkranke Menschen an ihre Wunschziele. Menschen, die das aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr allein schaffen würden. Das kann ein Konzert der Lieblingsband sein, ein letzter Trip an die Ostsee oder vieles mehr.