In Moers am Niederrhein scheint man gerne bestattet zu werden. Das zumindest ist die Schlussfolgerung aus der Tatsache, dass es im Jahr 2023 mehr registrierte Bestattungen (1151) als Todesfälle (1086) gab. Die Enni Stadt & Service, Betreiberin der insgesamt zehn Friedhöfe in der Stadt Moers, zieht daraus unter anderem den Schluss: Weil sie seit Jahren die Friedhöfe als hochwertige Grünanlagen erhalten. "Die zehn Moerser Friedhöfe sind Orte der Ruhe und mit ihrem hohen Anteil an Wiesen und Bäumen grüne Lungen der Stadt. Enni betreibt und verwaltet diese Friedhöfe, auf denen jährlich rund 1.100 Bestattungen stattfinden", sagt der Energieversorger und Dienstleister am Niederrhein auf der eigenen Homepage.

Friedhofsgärtner: Pflege und Bestattungsmöglichkeiten wichtig

Wir haben vor Ort nachgefragt und mit Marcus Biermannn einen Friedhofsgärtner gesprochen. Er betreibt in vierter Generation "Blumen Biermann". Jeden Tag werde sich auf den Friedhöfen um die Grabpflege gekümmert. Gerade vor Allerheiligen sei Hochsaison. Auf die Frage, warum die Friedhöfe in Moers so beliebt sind, bestätigt er die Aussage der Enni: "Das liegt zum einen bestimmt an dem Pflegestandard, der auf den Friedhöfen herrscht. Aber auch an der Vielzahl der Bestattungsmöglichkeiten, wobei das klassische Grab in den letzten Jahren in Moers auch immer noch sehr gefragt ist." Generell nehmen Urnenbestattungen aber zu, in 2023 machten sie schon über 70 Prozent aus.

Melanie aus Moers: "Mutter wollte hier bestattet werden"

Auf dem Friedhof treffen wir auch Melanie, die Blumen zum Grab ihrer Mutter gebracht hat. Sie sagt uns: "Meine Mutter ist in Moers aufgewachsen, gewohnt hat sie aber in Duisburg. Aber für uns war klar, dass wir sie dort bestatten möchten, wo sie aufgewachsen ist. Ich mag, dass der Friedhof so naturbelassen ist, teilweise sogar ein bisschen verwildert, was ihn so besonders macht."

Autoren: Joachim Schultheis & Nina Tenhaef