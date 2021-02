Beliebt während Corona: Ruhrtalradweg

Der sogenannte "Aktivtourismus" hat stark zugenommen, heißt es, vor allem entlang der großen Radwege im Ruhrgebiet und damit auch bei uns in Mülheim. Das belegen auch die Zugriffe auf die entsprechenden Internetseiten - vor allem letzten Sommer. Rund um den Ruhrtalradweg haben die Klicks um mehr als 30 Prozent zugenommen. Auf den Seiten des radrevier.ruhr gab es bei den Besuchern ein Plus von 76 Prozent. Besonders viel los war in den Monaten Mai und Juli. Laut Ruhr Tourismus Gesellschaft spricht das für viele Tagesausflüge in der Zeit. Diese dürften bei den geöffneten Betrieben entlang der Radwege wenigstens für etwas Umsatz in der schwierigen Zeit gesorgt haben.