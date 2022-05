Bekannte Betrugsmasche in Mülheim aufgetaucht

Der sogenannte "Sendung mit der Maus-Betrüger" hat es jetzt auch in Mülheim versucht. Ein Mann war mit der Masche am Samstag bei "Mode Wichtig" in der Mülheimer Innenstadt aufgetaucht und wollte den Inhaber offenbar abzocken.

© Olaf Ziegler/FUNKE Foto Services