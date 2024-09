Baustelle in der Kirchstraße - Busse fahren Umleitungen

Grund sind Asphaltarbeiten in der Kirchstraße. Betroffen ist in Richtung Wehrstraße / Kiebitzfeld der Abschnitt ab der Haltestelle Broicher Waldweg. Die Buslinie E34 muss in Richtung Schulzentrum Saarn ebenfalls ab Broicher Waldweg eine Umleitung fahren. Die Kirchstraße wird stadteinwärts zwischen Kriegerstraße und Prinzess-Luise-Straße Richtung Innenstadt komplett für den Verkehr gesperrt. Ab morgen Nachmittag, 14 Uhr, soll alles wieder normal laufen.