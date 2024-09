Baustelle in der Heidestraße wandert weiter

Die Geschäfte und auch die Tankstelle sind dann von der Kaiser-Wilhelm-Straße wieder erreichbar. Aus Richtung Oberhausen kommend bleibt die Heidestraße in diesem Bereich gesperrt. Die Arbeiten im neuen dritten Bauabschnitt dauern voraussichtlich bis zum 14. Oktober. In der letzten Bauphase erfolgen die abschließenden Asphaltarbeiten für den gesamten betroffenen Bereich der Heidestraße – und zwar in Sonntagsarbeit. Über den genauen Termin informiert die Stadt Mülheim rechtzeitig.