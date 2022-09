Baustelle bremst Verkehr auf Duisburger Straße

So gibt es für Radfahrer nur einen abmarkierten, am Beginn sehr schmalen Streifen. Für Fußgänger gibt es nur eine steile Rampe zur Liebigstraße. Die Stadt möchte die Baumaßnahme zügig erledigen. Deshalb wird der Verkehr ab der Heerstraße über die Emmericher Straße Richtung Innenstadt geleitet. Straßenbahnen und Busse können die Baustelle weiter passieren. Auch der Fuß- und Radverkehr kann die Unterführung nutzen und wird provisorisch geleitet. Der Verkehr Richtung Speldorf ist nicht betroffen, heißt es. In den Herbstferien soll alles fertig sein. Der Bau wird von Bund und Land gefördert, da der Radwegs RS1 im Anschluss besser zu erreichen sein soll. Wenn Rad- und Gehweg auf der Duisburger Straße fertig sind, plant die medl in der Liebigstraße eine Großbaustelle einzurichten.