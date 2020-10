Baustelle auf dem Dickswall

Weil die Arbeiten genau an dieser Stelle so aufwendig sind, werden sie rund fünf Jahre dauern. Die Stadt will die betroffenen Anwohner über den Fortschritt regelmäßig informieren. Anwohnerversammlungen waren und sind wegen Corona aktuell nicht möglich. Nach dem dritten Bauabschnitt kommt noch ein vierter und letzter und zwar von der Essener Straße bis zum Bacheinlauf im Rumbachtal in der Walkmühlenstraße. Insgesamt sind die gesamten Arbeiten auf zwölf Jahre und rund 15 Millionen Euro ausgelegt. Sie sind nötig, weil der alte Rumbach-Kanal mittlerweile marode ist und nicht mehr groß genug für die Wassermengen, die durchfließen.